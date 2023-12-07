Вертолет армии Гайаны загадочно исчез на границе с Венесуэлой Армия Гайаны заявила о пропаже вертолета с офицерами на границе с Венесуэлой

Фото: Guyana Defence Force

Вертолет Министерства обороны Гайаны пропал с радаров в районе государственной границы с Венесуэлой, сообщили в пресс-службе ведомства. По словам представителей министерства, которые приводит ABC News, в настоящее время проводится поисково-спасательная операция. Предполагается, что вертолет Bell 412 мог потерпеть крушение в 50 километрах от поселка Арау.

На борту вертолета находились по меньшей мере пять офицеров армии Гайаны. Они планировали проинспектировать состояние войск в пограничной зоне на фоне роста напряженности между Гайаной и Венесуэлой. Отмечается, что вертолет пропал в тот же день, когда правительство Венесуэлы объявило о начале мобилизации и аннексии региона Эссекибо, являвшегося предметом территориального спора еще с XIX века. Однако бригадный генерал армии Гайаны Омар Хан не подтверждает, что пропажа вертолета и начало мобилизации могут быть связаны.

У нас нет никакой информации, предполагающей, что в этом районе был какой-либо полет венесуэльского самолета. Предположения — это не то, во что я хочу вдаваться. Нашим приоритетом является спасение жизней наших офицеров и рядовых, — заявил он.

Как сообщалось ранее, правительство Венесуэлы провело референдум по вопросу включения региона Эссекибо в состав государства. За присоединение проголосовали 95% жителей республики. Власти Гайаны подчеркнули, что они намерены защищать «каждый дюйм» региона, в том числе военными методами.