Вероятный глава ЦРУ назвал путинскую Россию ослабевающей державой

https://static.news.ru/photo/9b23600c-76c6-11eb-8c89-96000091f725_660.jpg Фото: Tom Brenner - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

Кандидат на пост директора Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс призвал не недооценивать Россию и расширять круг стран для противостояния Москве.

Всегда будет ошибкой недооценивать путинскую Россию. Хотя во многом РФ — это ослабевающая держава, она как минимум может быть деструктивной под руководством Путина, как укрепляющиеся державы, такие как Китай, — цитирует РИА Новости Бернса, выступившего на слушаниях в комитете сената по разведке, где рассматривают его кандидатуру.

По его словам, Соединённые Штаты обязаны трезво оценивать потенциальные угрозы со стороны России. В реагировании на эти угрозы важны твёрдость и последовательность.

Очень важно максимально работать с союзниками и партнёрами. Мы иногда можем больше повлиять на расчёты Путина, когда он видит, что ответ приходит не только со стороны США, но и со стороны наших европейских союзников. Усиленная работа по расширению круга стран, которые дадут отпор, окупается, — добавил Бернс.

Ранее кандидат на пост руководителя Центрального разведывательного управления США Уильям Бёрнс заявил, что главным глобальным противником Соединённых Штатов Америки является Китай. По его словам, КНР, с её «хищническими властями», также является серьёзнейшим испытанием для Вашингтона.

По словам Бернса, конкуренция с Пекином станет для США одной из основных задач на ближайшие десятилетия. Дипломат отметил, что современный мир становится всё сложнее, где Белый дом сталкивается со знакомыми «угрозами» — от террористов и распространения ядерного оружия до «агрессивной России», провокаций Северной Кореи и «враждебного Ирана», писал NEWS.ru.