https://static.news.ru/photo/3590ed84-211f-11ea-941d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pacific Press/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сценарии активных военных учений НАТО указывают на целенаправленную подготовку Альянса к крупномасштабному военному конфликту. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов.

Он отметил, что с 2016 года члены НАТО нарастили расходы на оборону в общей сложности на $130 млрд, к 2024 году ожидается увеличение данного показателя на $400 млрд. Об этом сообщает газета «Красная звезда».

Глава Генштаба на брифинге перед военными атташе иностранных государств заявил, что только продолжение диалога России и НАТО поможет снизить риски возникновения опасных военных инцидентов. Пока же действия Альянса лишь усиливают напряжённость.

Продолжается работа по развёртыванию в Европе компонентов ПРО США. В странах Балтии и Польше, акваториях Чёрного и Балтийского морей усиливается военная активность, увеличивается интенсивность военных учений блока, — отметил Герасимов.

По его словам, всё говорит о подготовке войск НАТО к большому военному конфликту. При этом в мире почему-то продвигается тезис о так называемой «российской военной угрозе».

Ранее NEWS.ru сообщал, что замглавы МИД РФ Александр Грушко, говоря о планируемых НАТО в 2020 году учениях Defender Europe, отметил: они не направлены на укрепление безопасности. Смысл учений состоит в доставке подкреплений американских сил на Европейский континент для того, чтобы «противостоять сопоставимому противнику». По словам Грушко, это не имеет никакого отношения к сфере безопасности в Восточной Европе.