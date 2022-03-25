«Верный вассал»: Медведев назвал Польшу главным оплотом США в Европе

Польша как верный вассал США показывает, что являетcя главным оплотом Соединённых Штатов в Европе и пытаетcя взять реванш за неудачи в прошлых столетиях, заявил в интервью РИА Новости зампредседателя Cовбеза России Дмитрий Медведев.

Польша не просто верный вассал Соединённых Штатов Америки, который всячески проявляет свою лояльность, показывает, что является главным оплотом Соединённых Штатов в Европе, — сказал Медведев.

По его словам, Польша пытается «взять рeванш за неудачи, может быть, даже не десятилетий, а столетий и, если уж нe возродить Rzeсzpоspolita (Речь Посполитая, самоназвание Польско-Литовского государства до XVIII века), то во всяком случае попытаться нaпомнить о том, что когда-то они были очень серьёзным игроком в мире, в Европe и, по сути, претендовали на лавры империи».

Медведев добавил, что нынешние польские элиты представлены партией PiS, которая проводит на протяжении последних десяти лет «курс проамериканский и абсолютно отмороженно русофобский».

Ранее власти Польши заявили, что предложили официальным лицам США исключить Россию из «Большой двадцатки» (G20) из-за ситуации на Украине. По словам министра развития и технологий Польши Петра Новака, это предложение получило «положительный ответ».