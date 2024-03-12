Вернувшиеся на Украину дети захотели обратно в Россию Павличенко: возвращенные на Украину дети хотят уехать обратно в Россию

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press

Исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко в эфире телеканала «Киев 24» заявил, что возвращенные из России дети хотели бы уехать обратно. По его словам, им там создали условия лучше, чем на родине.

Дети, которые вернулись на Украину, стремятся уехать обратно в Россию. Потому что там для них были созданы лучшие условия, они видят себя там лучше реализуемыми, — объяснил Павличенко.

Он назвал эту ситуацию серьезной проблемой для Киева, ведь возвращенные дети нуждаются в постоянной помощи и внимании. Павличенко добавил, что несовершеннолетних необходимо привлекать к активной социальной жизни, помогать адаптироваться, предоставлять им новые возможности и преимущества.

В феврале уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что при посредничестве Катара Россия передала Украине 11 детей. Это была самая большая группа несовершеннолетних, воссоединившихся с семьями. Встреча детей и родителей произошла в катарском посольстве в Москве при участии Львовой-Беловой и посла Ахмеда бен Насера бен Джасима Аль Тани.

Посол по особым поручениям МИД РФ по делам, связанным с конфликтом на Украине, Родион Мирошник ранее подчеркнул роль России в возвращении детей украинским семьям. Он отметил, что Киев и Запад распространяют недостоверную информацию и обвиняют в Москву в «воровстве и депортации детей». Мирошник добавил, что розыск, проверку генетических данных, проезд родителей оплачивает Москва.