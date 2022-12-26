«Вернуть СССР»: экс-депутат Рады высказался о лишении РФ членства в СБ ООН Экс-депутат Рады Царев отреагировал на призыв Киева лишить Россию членства в СБ ООН

Фото: Bruno Rocha/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший народный депутат Украины Олег Царев резко отреагировал на призывы МИД страны оспорить статус России как постоянного члена Совбеза ООН. В качестве ответа он предложил признать ликвидацию СССР незаконной и возвращение России всех советских республик, о чем политик написал в своем Telegram-канале.

Если такая риторика будет поддержана западной коалицией, у России не будет иного выхода, кроме как признать ликвидацию СССР незаконной, вернуть себе старое название и Конституцию. А в качестве бонуса для народа — провести приватизацию всего украденного и потребовать возвращения всех республик, — написал Царев.

О том, что Киев намерен поднять вопрос об исключении России из Совета Безопасности ООН, рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона. Дипломат считает, что Россия не имеет права продолжать свою деятельность в организации и сообщил, что украинское ведомство «официально выступит» с такой позицией.

В ответ член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков сообщил, что исключение России из Совбеза ООН возможно только при исключении самой Организации Объединенных Наций из современного мира. Так он прокомментировал соответствующие призывы, звучащие от украинской власти и представителей Запада, назвав их «пустой болтовней».