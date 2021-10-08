Вернуть нельзя оставить: европейцы ломают голову, что делать со вдовами ИГ

Германия и Дания приняли решение разрешить гражданкам своих стран, когда-то сбежавшим на территории, бывшие под контролем так называемого «Исламского государства» (запрещено в РФ), вернуться на родину. При этом власти Великобритании не торопятся возвращать «блудных дочерей» из опасений, что они могут оказаться «часовыми минами» джихадистов. Вдовам убитых боевиков в любом случае придётся по возвращении пройти длительный курс «рекондиционирования», который может включать принудительное разлучение с малолетними детьми на весь период психологической, социальной и юридической реабилитации.

В четверг в Германию, в аэропорт Франкфурта, вернулись 11 женщин с 37 своими детьми, рождёнными уже в той части Сирии, которая на тот момент находилась под контролем боевиков. Это гражданки ФРГ и Дании.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что все репатриированные женщины будут допрошены в рамках уголовных дел, открытых с целью выяснить, считать ли их соучастницами преступлений их погибших мужей либо в каком-то смысле тоже жертвами экстремистов.

Хайко Маас (Heiko Maas) heiko.maas.98/facebook.com

Я счастлив приветствовать этих женщин на родине, однако им придётся отвечать за свои поступки, — сказал Маас, добавив, что детей это никоим образом не коснётся.

Более того, подчеркнул министр, вывезенных из Сирии детей немецкие власти намерены окружить особым вниманием.

Mittwochnacht haben DÃ¤nemark und Deutschland gemeinsam 37 Kinder und 11 Frauen aus dem Lager Roj in #Nordostsyrien zurÃ¼ckgeholt. Wir danken den Stellen vor Ort fÃ¼r die Zusammenarbeit. 1/2 pic.twitter.com/Qdls56irlc — AuswÃ¤rtiges Amt (@AuswaertigesAmt) October 6, 2021

Лучше перестраховаться

На сегодня несколько тысяч европейских женщин, чьи мужья погибли, сражаясь в рядах террористических группировок на Ближнем Востоке, ожидают своей участи в фильтрационном лагере Родж в Сирии. Эти лагеря силы западной коалиции учредили в 2019 году после того, как САР и Ирак были полностью очищены от вооружённых формирований боевиков.

При этом не все европейские правительства готовы распахнуть объятия перед оказавшимися без мужей своими гражданками и их детьми. Если Германия, Дания, Финляндия и Бельгия уже привезли домой своих «беглянок», то власти Соединённого Королевства не торопятся последовать их примеру. Хотя в 2018 году Британия репатриировала целых 80 вдов убитых террористов, с тех пор там нарастают опасения, что этих женщин придётся держать под присмотром неопределённо долгое время.

Спецслужбы опасаются, что далеко не все жены джихадистов — простые «заблудшие овечки», и многие из них вполне осознанно разделяют экстремистскую идеологию, а какая-то часть готова даже мстить за смерть отцов их детей.

В частности, власти Великобритании заподозрили жительницу Лондона, бангладешку по происхождению, Шамиму Бегум в том, что она может по возвращении в страну активно заниматься террористической деятельностью, и в 2019 году лишили её британского гражданства. Бегум убежала в ИГ в 2015 году в возрасте 15 лет. По принятому ещё в 1981 году британскому закону, подданный Великобритании может быть лишён паспорта в случае, если это не сделает его обладателя человеком без гражданства.

Влезть в чужую душу

Феномен европейских вдов джихадистов составляет сегодня сложнейшую проблему для правительств и спецслужб тех стран, откуда те сбежали в ИГ, сказал NEWS.ru эксперт по Ближнему Востоку Константин Труевцев.

Это жёсткий экзамен на компетенцию для тамошних спецслужб, потому что разбираться придётся с каждой из этих женщин по отдельности — понимать, кто из них попал в ИГ как кура в ощип, а кто является сознательной сторонницей политизированного исламизма. Константин Труевцев эксперт Центра арабских и исламских исследований РАН эксперт Центра арабских и исламских исследований РАН

Труевцев считает, что западным спецслужбам есть в этом смысле чему поучиться у их российских коллег, которые прослеживали подноготную убежавших к террористам россиянок порой до третьего колена. Это давало контртеррористическим органам более-менее верную оценку, представляют ли вернувшиеся на родину женщины опасность для общества или же их можно отпустить в нормальную жизнь.

Константин Труевцев Нина Зотина/РИА Новости

Но европейским спецслужбам сложнее по той причине, что для России ислам — традиционная религия, в Европу же он был привнесён в широких масштабах только в последние десятилетия, подчёркивает Труевцев.

В Европе большое число сторонников радикального ислама — это дети, а ещё больше внуки тех людей, которые получили паспорта европейских стран в качестве сотрудников колониальных администраций. И для второго-третьего поколения исламизм — это проявление «конфликта поколений», подростково-молодёжного бунта против традиционных ценностей. Поэтому у кого-то радикальное сознание может быть исправлено, а кто-то исправлению уже не подлежит, — указывает он.

По мнению эксперта, «жареный петух» клюнул западные правительства только в последние годы, с началом войны с ИГ. До тех пор же власти европейских стран смотрели на эксцессы исламизма как на сугубо криминальные проявления и очнулись только после того, как джихадисты стали отрезать головы школьным учителям среди бела дня.