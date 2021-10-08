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Вернуть нельзя оставить: европейцы ломают голову, что делать со вдовами ИГ
Мир

Вернуть нельзя оставить: европейцы ломают голову, что делать со вдовами ИГ

Европейские страны раскололись в отношении к своим гражданкам — бывшим женам террористов, желающим вернуться на родину
12:00, 08 октября 2021
Фото: pexels.com
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Германия и Дания приняли решение разрешить гражданкам своих стран, когда-то сбежавшим на территории, бывшие под контролем так называемого «Исламского государства» (запрещено в РФ), вернуться на родину. При этом власти Великобритании не торопятся возвращать «блудных дочерей» из опасений, что они могут оказаться «часовыми минами» джихадистов. Вдовам убитых боевиков в любом случае придётся по возвращении пройти длительный курс «рекондиционирования», который может включать принудительное разлучение с малолетними детьми на весь период психологической, социальной и юридической реабилитации.

В четверг в Германию, в аэропорт Франкфурта, вернулись 11 женщин с 37 своими детьми, рождёнными уже в той части Сирии, которая на тот момент находилась под контролем боевиков. Это гражданки ФРГ и Дании.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что все репатриированные женщины будут допрошены в рамках уголовных дел, открытых с целью выяснить, считать ли их соучастницами преступлений их погибших мужей либо в каком-то смысле тоже жертвами экстремистов.

Хайко Маас (Heiko Maas)Хайко Маас (Heiko Maas)heiko.maas.98/facebook.com

Я счастлив приветствовать этих женщин на родине, однако им придётся отвечать за свои поступки, — сказал Маас, добавив, что детей это никоим образом не коснётся.

Более того, подчеркнул министр, вывезенных из Сирии детей немецкие власти намерены окружить особым вниманием.

Лучше перестраховаться

На сегодня несколько тысяч европейских женщин, чьи мужья погибли, сражаясь в рядах террористических группировок на Ближнем Востоке, ожидают своей участи в фильтрационном лагере Родж в Сирии. Эти лагеря силы западной коалиции учредили в 2019 году после того, как САР и Ирак были полностью очищены от вооружённых формирований боевиков.

При этом не все европейские правительства готовы распахнуть объятия перед оказавшимися без мужей своими гражданками и их детьми. Если Германия, Дания, Финляндия и Бельгия уже привезли домой своих «беглянок», то власти Соединённого Королевства не торопятся последовать их примеру. Хотя в 2018 году Британия репатриировала целых 80 вдов убитых террористов, с тех пор там нарастают опасения, что этих женщин придётся держать под присмотром неопределённо долгое время.

Спецслужбы опасаются, что далеко не все жены джихадистов — простые «заблудшие овечки», и многие из них вполне осознанно разделяют экстремистскую идеологию, а какая-то часть готова даже мстить за смерть отцов их детей.

В частности, власти Великобритании заподозрили жительницу Лондона, бангладешку по происхождению, Шамиму Бегум в том, что она может по возвращении в страну активно заниматься террористической деятельностью, и в 2019 году лишили её британского гражданства. Бегум убежала в ИГ в 2015 году в возрасте 15 лет. По принятому ещё в 1981 году британскому закону, подданный Великобритании может быть лишён паспорта в случае, если это не сделает его обладателя человеком без гражданства.

Влезть в чужую душу

Феномен европейских вдов джихадистов составляет сегодня сложнейшую проблему для правительств и спецслужб тех стран, откуда те сбежали в ИГ, сказал NEWS.ru эксперт по Ближнему Востоку Константин Труевцев.

Это жёсткий экзамен на компетенцию для тамошних спецслужб, потому что разбираться придётся с каждой из этих женщин по отдельности — понимать, кто из них попал в ИГ как кура в ощип, а кто является сознательной сторонницей политизированного исламизма.

Константин Труевцев

эксперт Центра арабских и исламских исследований РАН

Труевцев считает, что западным спецслужбам есть в этом смысле чему поучиться у их российских коллег, которые прослеживали подноготную убежавших к террористам россиянок порой до третьего колена. Это давало контртеррористическим органам более-менее верную оценку, представляют ли вернувшиеся на родину женщины опасность для общества или же их можно отпустить в нормальную жизнь.

Константин ТруевцевКонстантин ТруевцевНина Зотина/РИА Новости

Но европейским спецслужбам сложнее по той причине, что для России ислам — традиционная религия, в Европу же он был привнесён в широких масштабах только в последние десятилетия, подчёркивает Труевцев.

В Европе большое число сторонников радикального ислама — это дети, а ещё больше внуки тех людей, которые получили паспорта европейских стран в качестве сотрудников колониальных администраций. И для второго-третьего поколения исламизм это проявление «конфликта поколений», подростково-молодёжного бунта против традиционных ценностей. Поэтому у кого-то радикальное сознание может быть исправлено, а кто-то исправлению уже не подлежит, — указывает он.

По мнению эксперта, «жареный петух» клюнул западные правительства только в последние годы, с началом войны с ИГ. До тех пор же власти европейских стран смотрели на эксцессы исламизма как на сугубо криминальные проявления и очнулись только после того, как джихадисты стали отрезать головы школьным учителям среди бела дня.

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