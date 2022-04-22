Верховный суд Южной Осетии отменил решение о президентских выборах

Решение о проведении президентских выборов 28 апреля отменено Верховным судом Южной Осетии, пишут РИА Новости со ссылкой на секретаря ЦИК Кристину Авлохову. Ранее ЦИК заявил, что ожидает решение Верховного суда по требованиям избирателей о переносе II тура президентских выборов.

Верховный суд отменил дату выборов. Ждём решение суда. В ближайшее время будет назначена новая дата, — сказала Авлохова.

В заявлении избирателей сказано, что назначенная дата выборов на противоречит законодательству, так как из-за этого нарушаются избирательские права граждан Южной Осетии, которые проживают за пределами республики.

Ранее в Южной Осетии был объявлен второй тур президентских выборов. В президентской гонке должны принять участие действующий президент Анатолий Бибилов и лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев. Второй тур будет проведён не позднее чем через 15 дней после установления результатов общих выборов.

После подсчёта 95% бюллетеней Бибилов получил 33,5% голосов, тогда как Гаглоев — 36,9%. Итоговая явка на выборах составила 82,07%.

Ранее стало известно, что в Южной Осетии начали подготовку к референдуму о вхождении в состав РФ. Завершить её планируют к маю-июню. Инициатором референдума стал Бибилов.