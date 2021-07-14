Офис Зеленского обвинил Верховный суд в саботаже судебной реформы

Президент Украины Владимир Зеленский подаст апелляцию на решение Верховного суда о признании противоправным его указа о лишении главы Конституционного суда Александра Тупицкого права находиться в составе инстанции. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Его слова приводит «Интерфакс-Украина».

Подоляк считает, что Зеленский действовал законно и в интересах общества. Он обвинил ВС в саботаже антикоррупционной борьбы. По мнению Подолюка, подобное решение суда является проявлением «классической судейской коррупции», но оно не сможет остановить судебную реформу.

Безусловно, Тупицкий, как лицо, обоснованно подозреваемое в совершении преступлений против правосудия, должен получить справедливый приговор, — подчеркнул Подоляк.

Ранее Владимир Зеленский отменил указ, которым глава Конституционного суда страны Александр Тупицкий назначался на должность судьи. В нём было отмечено, что соответствующее решение принято «с целью гарантирования соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина, обеспечения государственной независимости и национальной безопасности, руководствуясь национальными интересами».