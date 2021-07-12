В Нидерландах отменили решение о выплате Россией $50 млрд по делу ЮКОСа
Денис Давыдов
Денис Давыдов
13:13, 05 ноября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате Россией более $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа, передаёт ТАСС.
Суд отправил дело на пересмотр, говорится в сообщении.
Довод РФ о том, что экс-акционеры ЮКОСа совершили мошенничество, был ошибочно отклонен Апелляционным судом, — приводит РИА Новости позицию Верховного суда.
Суть судебного спора состоит в том, что бывшие акционеры нефтяной компании ЮКОС во главе с Михаилом Ходорковским потребовали от России компенсации своих потерь после того, как в 2003 году в ходе начавшегося уголовного преследования Ходорковского за мошенничество, уход от налогов и организацию убийств активы ЮКОСа перешли к госкомпании «Роснефть». Они смогли добиться решения, которое обязывало РФ выплатить им $50 млрд, однако российские власти оспорили это решение.
Ранее депутат Государственной думы Евгений Фёдоров заявил, что в России не существует правовых оснований не выполнять решения иностранных судов.