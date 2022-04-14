18+

Рубрики

Медиа

Архив

Алкозамок на автомобиль: предложен новый способ борьбы с пьяными водителями

Устройство блокирует зажигание до тех пор, пока водитель не пройдёт тест на содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе

Мир

Верховная рада запретила символы V и Z

17:58, 14 апреля 2022
Верховная рада запретила символы V и Z Верховная рада Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Верховная рада приняла закон о запрете на территории Украины символов V и Z, используемых Вооружёнными силами России в ходе спецоперации. Документ принят во втором чтении, сообщил в своём Telegram-канале депутат Ярослав Железняк.

Он отметил, что в общей сложности Рада приняла 14 апреля более 20 законов. Среди этих документов есть те, что предусматривают право на отсрочку от мобилизации для преподавателей и учащихся учреждений профобразования, определяют сроки прохождения службы в украинской армии иностранцами и лицами без гражданства, разрешают принимать на работу в украинскую разведку граждан других государств.

Символы V и Z наносятся на российскую военную технику, применяемую в спецоперации на Украине. В Минобороны РФ рассказали, что в первом зашифрована фраза «Сила в правде», а во втором – «За Победу» и «Задача будет выполнена». 

Ранее сообщалось, что в украинском Днепре днём неизвестные нарисовали белой краской букву Z на памятнике поэту Александру Пушкину. На месте события собралось около десяти местных жителей. Активистов задержали сотрудники правоохранительных органов.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео