Верховная рада упростит предоставление гражданства «преследуемым» россиянам

Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект, который предполагает упрощённый порядок предоставления гражданства Украины россиянам, «подвергшимся преследованиям по политическим убеждениям». Кроме того, под закон попадут иностранцы, которые участвовали в силовой операции в Донбассе на стороне Киева, сообщает ТАСС.

Принятие указанного законопроекта позволит упростить порядок приобретения гражданства Украины гражданами РФ, которые испытали преследования из-за политических убеждений, иностранцами и лицами без гражданства, которые проходили воинскую службу по контракту в Вооружённых силах Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях, — цитирует агентство текст пояснительной записки.

Также в законопроекте предлагается оптимизировать процедуру подачи вышеупомянутыми гражданами декларации об отказе от иностранного гражданства одновременно с заявлением на получение гражданства Украины. Вместе с тем документ предусматривает упрощение процесса получения украинского гражданства в соответствии с территориальным происхождением.

Соответствующее решение было поддержано на заседании украинского парламента 254 депутатами.

С февраля 2017 года Россия стала признавать документы, выданные жителям ДНР и ЛНР. Однако вместе с ними нужно было предъявить документ, подтверждающий гражданство Украины или статус лица без гражданства. Такая необходимость пропала 4 ноября 2020 года, когда президент России Владимир Путин внёс изменения в соответствующий указ.

После этого Киев выразил российской стороне «решительный протест» и призвал международных партнёров надавить на Москву, в том числе санкционно.