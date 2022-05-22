Верховная рада продлила на три месяца военное положение на Украине

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Депутаты Верховной рады проголосовали за продление срока действия военного положения и мобилизации на территории Украины еще на три месяца, вплоть до 23 августа, пишет нардеп Ярослав Железняк. Военное положение в стране ввели 24 февраля 2022 года в связи с началом спецоперации РФ.

Военное положение и общая мобилизация продлены до 23 августа, — написал Железняк в своём Telegram-канале.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что планов вводить военное положение в России нет. Ранее ряд западных и украинских СМИ опубликовали материалы о том, что начало всеобщей мобилизации в РФ хотели приурочить к празднованию Дня Победы.

Введение всеобщей мобилизации в РФ также отверг спикер Государственной думы Вячеслав Володин.