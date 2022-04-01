Верховная рада приняла закон о национализации имущества россиян

Украинский парламент одобрил закон «Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и его резидентов», позволяющий национализировать имущество россиян. Под его действие также попадают граждане других стран, «тесно связанные с Россией» и поддерживающие специальную операцию, говорится в тексте документа, опубликованном на сайте Рады.

Принятый Верховной радой закон <...> уточняет круг резидентов Российской Федерации, к активам которых будет применяться принудительное изъятие объектов права собственности в Украине, — гласит текст документа.

Его действие не распространяется на граждан РФ, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях против России или «обеспечивают нацбезопасность Украины».

Отмечается, что принудительное изъятие имущества физлиц из России осуществляется не только «по мотивам общественной необходимости», но и в счёт «будущего возмещения ущерба» от действий ВС РФ.

В ходе того же заседания украинские законодатели поддержали увеличение налогов для международных компаний, продолжающих работать в России и на Украине. Для них введён коэффициент 1,5 к ставке налога на прибыль.

Сегодня днём стало известно, что 12 транспортных самолётов «Руслан» неназванной российской авиакомпании были арестованы на Украине по заявлению украинского госпредприятия «Антонов».

Накануне министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек приступил к проработке плана по национализации немецких предприятий «Газпрома». В проработке чрезвычайных газовых мер участвует и канцлер Германии Олаф Шольц, который «опасается за безопасность поставок энергоресурсов в Германию».