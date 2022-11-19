Верхние слои атмосферы Земли начали сжиматься и охлаждаться Geophysical Research Letters: ученые зафиксировали охлаждение и сжатие мезосферы

Фото: Bob Hines/Nasa/Global Look Press

Специалисты Исследовательского центра НАСА обнаружили, что верхние слои атмосферы Земли опускаются из-за углекислого газа. Учены полагают, что это явление отразится на космическом околоземном мусоре. Результаты исследования опубликовал журнал Geophysical Research Letters.

Спутниковые измерения температуры, геопотенциальной высоты и толщины показывают охлаждение, сжатие мезосферы и нижней термосферы, — говорится в сообщении.

Как поясняется в материале, чем ближе к поверхности планеты скапливается углекислый газ в атмосфере, тем более серьезное повышение температуры оно будет вызывать. При этом начиная с самых крайних слоев атмосферы — в мезосфере и нижней термосфере (MLT, которая начинается с 60 км) — углекислый газ охлаждает эти участки, что приводит к их сжатию.

Кроме того, ученые зафиксировали признаки сокращения верхних слоев атмосферы — для этого они провели анализ данных о давлении и температуре со спутника NASA TIMED. Поскольку последний солнечный цикл был слабоактивным, специалисты смогли разделить влияние углекислого газа и активности Солнца.

Выяснилось, что MLT опустился более чем на 1,3 километра в период с 2002 по 2019 год. Учены полагают, что около 340 метров спада произошло из-за углекислого газа, и этот процесс, скорее всего, будет постоянным.

Более того, исследователи зафиксировали, что самая высокая высота мезосферы и нижней термосферы остыла на 1,7 градуса по Цельсию. Как сообщают ученые, охлаждение и сжатие MLT станет причиной увеличения долговечности космического мусора на больших высотах, а это создаст риски для Международной космической станции и других объектов на околоземной орбите.

Ранее научный директор Московского планетария Фаина Рублева призвала все страны следить за небом. При этом она уточнила, что астероидно-космическая опасность — не миф, она существует, но системы прогнозирования опасных сближений пока нет.