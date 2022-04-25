Верещук: Украина готова сделать всё для открытия гумкоридора из «Азовстали»

Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что Киев готов на всё для того, чтобы открыть гуманитарный коридор для эвакуации мирных граждан и украинских военных с территории мариупольского металлургического комбината «Азовсталь», сообщает «Интерфакс-Украина». По её словам, в данный момент нет точной информации о том, сколько конкретно еды и питьевой воды осталось у людей, которые укрываются на предприятии.

Мы готовы! Все скорые готовы, автобусы, мы готовы идти пешком. И сделать всё для того, чтобы из «Азовстали» сработал гуманитарный коридор, — сказала она.

Верещук отметила, что на завод не доставляют ни воду, ни еду. По её словам, там фактически нет связи, отопления и медицинской помощи.

21 апреля президент России Владимир Путин приказал отменить штурм промзоны «Азовстали» в Мариуполе. Глава государства назвал этот шаг нецелесообразным и отметил, что это может привести к большому числу жертв среди российских военных. Вместо этого, по его словам, следует прибегнуть к блокировке и вновь предложить обороняющимся сложить оружие.

Позднее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что украинским военным, которые находятся на территории «Азовстали» в Мариуполе, «осталось недолго». Вооружённые силы России и формирования ДНР в 14:00 25 апреля прекратили боевые действия для предоставления возможности выхода гражданским лицам, которые могут находиться на территории предприятия.

Бывший сотрудник «Азовстали» ранее показал, где прячутся военные на заводе. Он отметил, что предприятие строилось в СССР капитально, в нём есть помещения, в которых можно пересидеть серьёзные удары.