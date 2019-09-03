https://static.news.ru/photo/d8121624-ceee-11e9-9947-fa163e074e61_660.jpg Фото: Herbert Berger/Global Look Press

Топ наиболее комфортных для жизни городов вновь возглавила Вена. Рейтинг составляется ежегодно британским журналом Economist. Он учитывает множество показателей, включая стабильность, уровень здравоохранения, культурное развитие, образование, чистота окружающей среды и развитость инфраструктуры.



В прошлом году столица Австрии впервые обошла австралийский город Мельбурн. В 2019 году тот вновь оказался на втором месте. В тройке лидеров сейчас также Сидней, сместивший с пьедестала японскую Осаку.



Москве досталось 68 место. При этом общей рейтинг Москвы составители оценили в 80 пунктов из 100, что свидетельствует о том, что в городе «если и есть, то совсем немного проблем с уровнем жизни».



Предпоследние места, как и в прошлом году, занимают города Дакка (Бангладеш) и Лагос (Нигерия). Замыкает рейтинг сирийский Дамаск, который признан экспертами наименее комфортным для проживания.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение на распределение почти 5 млрд рублей между российскими регионами на проекты по созданию комфортной городской среды. Города получат от 40 млн рублей до 289 млн рублей.

Самый крупный финансовый трансфер (289 млн) получит Самарская область. Республика Калмыкия, Белгородская, Калужская и Томская области получат по 40 млн рублей. Республика Башкортостан, Московская, Ростовская и Ивановская области получат 245 млн рублей, 248 млн рублей, 253 млн рублей и 274 млн рублей соответственно, писал News.ru.