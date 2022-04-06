Венгрия заявила о готовности платить за газ в рублях

Венгрия будет оплачивать газ на российских условиях. Будапешт обсуждает с компанией «Газпром» технические моменты дальнейших расчётов за топливо. Об этом рассказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, пишет РИА Новости.

<...> первое платёжное обязательство перед «Газпромом» у нас появится в конце мая, и сейчас прорабатываются детали технического решения, чтобы мы могли платить. Я хотел бы всех успокоить, энергоснабжение Венгрии в безопасности, и в безопасности и останется, — заявил Сийярто.

Министр также подчеркнул, что между Россией и Венгрией был заключён отдельный договор, не зависящий от общего решения Евросоюза относительно дальнейшей покупки российского газа.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил, что единогласное решение ЕС по российскому газу не принято из-за позиции Венгрии.