Венгрия заморозила активы России более чем на $900 млн

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Власти Венгрии по состоянию на 25 ноября 2022 года заморозили российские активы на 350 млрд форинтов ($915 млн), сообщает газета Népszava со ссылкой на отчет Еврокомиссии. Авторы публикации отмечают, что это больше, чем было заморожено другими европейскими странами.

Власти Чехии заблокировали российские активы на общую сумму в €10,8 млн ($11,4 млн), а власти Словакии — на €4,9 млн ($5,1 млн). Всего страны Евросоюза заблокировали активы на €19 млрд ($20,1 млрд).

16 декабря Совет Евросоюза утвердил девятый пакет санкций против России. В черный список включены 168 компаний российского военно-промышленного комплекса, энергетического и добывающего секторов. В частности, ЕС заморозит активы двух российских банков, а также введет полный запрет на операции со Всероссийским банком развития регионов.

Также Евросоюз введет запрет на экспорт авиационных двигателей и их деталей в Россию и другие страны, которые могут поставлять ей компоненты. Кроме того, Совет Европы отзовет лицензии на вещание российских телеканалов НТВ, «Россия 1», РЕН ТВ и Первый канал. По мнению руководства ЕС, эти СМИ помогают дестабилизировать обстановку на Украине.

ЕС введет запрет на инвестиции в горнодобывающую промышленность России, откажется предоставлять услуги по рекламе, исследованиям рынка и опросу общественного мнения. Гражданам ЕС будет запрещено занимать любые должности в руководящих органах государственных или контролируемых юридических лиц, расположенных в России.