Венгрия выступила за независимое расследование событий в Буче

Пресс-секретарь премьера Венгрии Берталан Хаваши заявил, что Виктор Орбан осуждает убийства в Буче, которые Минобороны России сочло провокацией. По его словам, которые приводит местное издание Telex, Венгрия полностью поддерживает международное независимое и беспристрастное расследование, направленное на выявление всех виновников событий в украинском городе. Хаваши также процитировал слова самого премьера, сказанные им на пресс-конференции по итогам парламентских выборов.

Жестокое обращение с гражданским населением должно быть осуждено самым решительным образом, и такие случаи должны быть расследованы. Мы хотим независимого и беспристрастного расследования, — привёл пресс-секретарь слова Орбана.

Позиция Венгрии по Буче привела к скандалу в Польше. Вице-премьер и лидер правящей партии Польши «Право и справедливость» раскритиковал Орбана за то, что он не спешит осуждать Россию за события в Буче. По мнению польского политика, Орбану стоит сходить к врачу, раз он не видит то, что произошло в этом украинском городе, а Польша может оборвать тесные связи с Венгрией, если премьер продолжит пророссийскую линию.

В начале апреля в социальных сетях и иностранных СМИ распространились фотографии из Бучи с погибшими мирными гражданами. В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные Киевом фото и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военнослужащих, являются очередной провокацией. В ведомстве отметили, что заявления украинcких властей появились лишь на четвёртый день после отхода российских военных из города.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также опроверг утверждения о причастности российских военных к ситуации в Буче. По его словам, изображения, которые российская сторона получила в своё распоряжение, оказались результатом «организованной фальсификации». Представитель Кремля заверил, что российская армия не атакует мирных жителей Украины.