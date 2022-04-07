Венгрия выступила против санкций по энергоресурсам из России

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не поддерживает санкции против поставок российских энергоресурсов, сообщает РИА Новости. Он подчеркнул, что страна отрицательно относится к любым ограничениям, ставящим под угрозу её энергетическую безопасность.

По словам главы венгерского внешнеполитического ведомства, Будапешт «хочет оставаться в стороне» и не поддерживает создание беспилотной зоны над Украиной, так как это может привести к «воздушной войне». Сийярто подчеркнул , что отправка на Украину сухопутных сил влечёт за собой риски сухопутной войны, чего следует избегать. Он также заявил, что Венгрия не будет поставлять Украине оружие и не допустит его транзит через территорию страны.

Отправка на Украину сухопутных сил <...> несет с собой риск сухопутной войны. Нам необходимо этого избежать, — подытожил он.

Ранее представитель Минэкономики ФРГ Сюзанна Унград заявила, что Германия сможет достичь полной независимости от российских энергоресурсов к 2024 году, а уходить от поставок из РФ страна будет постепенно: сначала от угля, затем от нефти и в последнюю очередь от газа. По словам Унград, Германии для полного отказа от российских энергоресурсов потребуется приложить «национальные силы».