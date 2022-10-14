Венгрия выразит Украине протест из-за сноса статуи в Закарпатье

Фото: Serhii Hudak / Keystone Press Agency / Global Look Press

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что временного поверенного в делах Украины вызовут во внешнеполитическое ведомство Венгрии, чтобы выразить протест в связи со сносом венгерского символа в Закарпатье, сообщает Inforadió. Отмечается, что в городе Мукачево на западе Украины снесли статую турула — мифического существа венгерской мифологии. Дипломат назвал действия Киева «ненужной провокацией против венгров».

Мы слышали, что вчера в Мукачево снесли статую турула. Мы считаем это совершенно ненужной провокацией против венгров, — рассказал Сийярто.

В министерстве при этом не поставили под сомнение справедливое отношение к венграм на Украине. Власти города в Закарпатской области накануне решили демонтировать венгерскую символику в виде орла-турула и заменить его на украинский трезубец.

Памятник русскому поэту Александру Пушкину ранее был демонтирован в центре Киева. Отмечается, что бюст поэта находился перед зданием Национального транспортного университета. По информации украинских изданий, демонтаж посвятили лейтенанту ВСУ Денису Антипову. Украинские журналисты добавили, что памятник Пушкину был снесен, так как «являлся для властей Украины символом русского мира».