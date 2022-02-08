Венгрия сократит срок действия сертификатов о вакцинации

Правительство Венгрии сократит срок действия сертификата о вакцинации с года до девяти месяцев. Такая инициатива будет реализована с 1 мая. При этом ранее предлагалось уменьшить срок действия документа до шести месяцев. О смягчении правил пребывания россиян в республике сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Россияне могут въезжать в Венгрию со своими годовыми прививочными сертификатами до мая. После 1 мая тем, кто привился более девяти месяцев назад, для въезда в Венгрию потребуется бустерная прививка. Венгрия признаёт все российские вакцины, так что будет достаточно и ревакцинации препаратом «Спутник Лайт», — говорится в сообщении организации.

В начале мая действие прививочных сертификатов в стране будет приведено в соответствие с общей политикой ЕС и составит девять месяцев (270 дней). Несмотря на то что прививка, сделанная больше девяти месяцев назад, не будет уже являться основанием для въезда, посетить Венгрию можно будет также при наличии отрицательного теста на коронавирус, сделанного не позднее, чем за 72 часа до поездки.

Ранее сообщалось, что власти Швеции снимают запрет, введённый из-за коронавируса, на въезд в страну для туристов. С 9 февраля без ковид-паспортов на территорию государства смогут въехать граждане Северной Европы, ЕС и европейской экономической зоны. С 31 марта это смогут сделать граждане любой страны.