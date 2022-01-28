Венгрия согласовывает вопрос размещении у себя дополнительных сил НАТО

Венгрия получила запрос от Вашингтона о временном размещении на своей территории дополнительных американских войск. Данная инициатива теперь рассматривается в Министерстве обороны страны, заявил министр иностранных дел Петер Сийярто.

27 января стало известно, что в НАТО обсуждают возможность направить дополнительные войска в количестве тысячи человек Словакию, Болгарию, Венгрию и Румынию в качестве реакции на обострение ситуации на границе Украины и России.

Сийярто подтвердил существование данного запроса, однако сказал, что о количестве военных он ничего не знает.

Мы действительно получили запрос от США на размещение иностранных войск. Министерство обороны согласовывает этот вопрос. О тысяче человек я ни от кого не слышал, — сказал он во время прямой трансляции брифинга.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Альянс не собирается размещать своих военных на Украине. Он также признался, что у союзников по НАТО есть разногласия по тому, какую помощь оказывать Киеву.