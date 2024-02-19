Венгрия сдалась? Почему Будапешт не наложит вето на 13-й пакет санкций

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Петер Сийярто

Венгрия не воспользуется правом вето на на 13-й пакет санкций Евросоюза против России, заявили глава МИД страны Петер Сийярто. Как Будапешт противился принятию новых санкций и почему не будет голосовать против?

Почему Венгрия не наложит вето на санкции ЕС

По словам Сийярто, принимавшего участие во встрече с коллегами из стран ЕС в Брюсселе, Будапешт считает новые антироссийские санкции несправедливыми, однако не воспользуется правом вето.

«На этапе подготовки 13-го пакета санкций из него удалось исключить все элементы, которые противоречили бы экономическим интересам Венгрии. Поэтому мы считаем, что с этой точки зрения использовать вето не имело бы смысла. В то же время, я думаю, Европейский союз принимает неправильное решение», — заявил глава МИД.

По мнению дипломата, ЕС хочет удовлетворить США, либеральные СМИ и неправительственные организации, принимая новые санкции.

«Еще раз подтверждается, что ЕС, страдающий военным психозом, вновь хочет удовлетворить Вашингтон, либеральные СМИ и НПО, приняв очередной пакет санкций [против России]», — написал глава МИД на своей странице в социальных сетях.

Как отметил Сийярто, по общему мнению, 13-й пакет «совершенно не имеет смысла» и ЕС принимает его «исключительно в качестве демонстративной меры, заявив, что это делается ко второй годовщине начала войны».

По мнению главы МИД, напротив, европейские чиновники должны «положить конец страданиям, способствовать прекращению огня и началу мирных переговоров».

Что будет в 13-м пакете антироссийских санкций

17 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что новые санкции будут направлены против возможностей России обходить уже существующие ограничения.

«Мы отслеживаем, через какие страны обходят наши санкции, ведем с этими странами жесткий разговор, накладываем санкции на их компании, и именно на это будет, в частности, направлен 13-й пакет санкций», — сказала она.

Конкретные меры она не назвала.

Фото: IMAGO/M. Popow/Global Look Press Урсула фон дер Ляйен

8 февраля агентство Bloomberg сообщило, что ЕС в рамках 13-го пакета предложил ввести ограничения в отношении 55 компаний и 60 физических лиц, связанных, по мнению Брюсселя, с производством и поставкой вооружений, технологий и электроники. По данным агентства, под санкции также могут подпасть судоходные компании, которые, как полагают в Евросоюзе, якобы обеспечивают доставку боеприпасов из КНДР в Россию.

Bloomberg отметил, что среди физлиц в списке числится губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Как Россия ответит на новые санкции

9 февраля замглавы МИД России Александр Грушко объявил, что Москва, если Евросоюз примет новые ограничительные меры, даст зеркальный ответ и будет работать над снижением эффективности европейских санкций.

«Конечно, все это будет внимательно изучено. И будут приняты соответствующие решения, которые будут предполагать, во-первых, меры по минимизации воздействия этих санкций, во-вторых, ответные меры, которые мы сочтем необходимыми», — указал заместитель министра.

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