Власти Венгрии начали отбирать паспорта ЕС, полученные жителями украинской части Закарпатья. Политика Будапешта по раздаче венгерского гражданства была нацелена на этнических венгров, проживающих в этом регионе, но вместе с ними паспорта обманом получили множество украинцев, которые имеют к Венгрии весьма отдалённое отношение. Украинцев, идущих на эту авантюру, привлекала возможность получить работу в Евросоюзе и стрясти с новой родины социальные пособия. Мошенничество приобрело такие масштабы, что обратило на себя внимание правоохранительных органов. И это не единственный раздражающий фактор в отношениях Киева и Будапешта.

О конфискации венгерских паспортов рассказал украинскому порталу «Обозреватель» бывший глава Закарпатской областной администрации Геннадий Москаль. По его словам, если раньше Венгрия охотно раздавала паспорта жителям украинского Закарпатья, то сегодня на одну выдачу гражданства приходится 10–20 лишений.

Сначала Венгрия не знала, что у нас коррупция. Сейчас идут суды один за одним, — уточнил Геннадий Москаль. — Оказалось, что больше половины паспортов было выдано тем, кто не является этническими венграми, не знают языка, проживают в Киеве или ещё где-то.

Экс-глава администрации добавил, что Будапешт дал возможность сдавать экзамен на знание венгерского языка председателям сельских, поселковых и городских советов. Это было исключением только для закарпатцев, всем остальным соискателям на гражданство нужно отправляться за языковым сертификатом в венгерский университет. Предприимчивые украинцы за взятки получали выписки из архивов о родственных связях с венграми и улаживали ситуацию с языковым сертификатом.

Суды в Венгрии идут один за другим. Полицейские забирают паспорт у владельца, если тот не понимает по-венгерски. — Svitlana (@KotBarsik) October 5, 2019

Сегодня если «гражданин», попавший в поле зрения правоохранителей, не может объясниться по-венгерски, его паспорт отбирают. По словам Геннадия Москаля, это стало главным препятствием для украинцев: венгерский язык — один из самых сложных в Европе, выучить его за пару лет не получится. Вместе с изъятием паспортов начались суды над главами сельских администраций Закарпатья, которые участвовали в преступных схемах.

Доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин в комментарии News.ru отметил, что украинцев в Венгрии привлекает то, что она является членом Евросоюза. На фоне ухудшения экономического положения Украины многие её граждане начали искать возможность заработать за рубежом. И если раньше главным направлением трудовой миграции была Россия, то сегодня наплыв украинских мигрантов наблюдают западные соседи, в частности Польша.

Паспорт Венгрии — это, по сути, паспорт ЕС. Его обладатель имеет право беспрепятственно передвигаться по странам шенгенской зоны и некоторым другим. Плюс это возможность получать от Венгрии какие-то социальные выплаты — пенсии, пособия на детей. В Закарпатье проживает венгерское меньшинство, и Венгрия относится к нему очень лояльно. Очевидно, что в число желающих получить европейский паспорт затесались те, чьё родство с венграми минимально, и число их достигло критической точки. Николай Топорнин доцент кафедры европейского права МГИМО

По данным последней переписи населения, среди жителей Закарпатской области около 12% составляют этнические венгры. Это самое большое по численности национальное меньшинство в украинском Закарпатье. Именно оно вызвало целый ряд дипломатических демаршей между Киевом и Будапештом.

Так, в 2017 году Украина приняла спорный закон о реформе образования. Он разрешал преподавание на родном языке национальных меньшинств только в начальной школе. Этим фактом возмутились не только русскоязычные, но и венгры. На их защиту встал Будапешт, который решительно осудил шаг украинских властей и пообещал заблокировать любые попытки Украины интегрироваться в Евросоюз, если права нацменьшинств не будут соблюдены.

Экс-глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль рассказал о том, на какие хитрости идут украинцы для того, чтобы получить венгерский паспорт. Он также отметил, что сейчас власти Венгрии вынуждены забирать выданные ран https://t.co/6mRu0RXSyC — Телеканал Царьград (@tsargradtv) October 5, 2019

В августе 2018 года в правительстве Венгрии появилась должность министра по делам Закарпатской области Украины, он должен был заниматься как раз правами венгерского меньшинства. На волне возмущения украинцев название должности изменили на «уполномоченного по Закарпатью».

Будапешт отчасти сам виноват в сложившейся ситуации с паспортами. Массовая раздача гражданства стала частью его реакции на закон об образовании. В сентябре 2018 года в консульстве Венгрии в закарпатском городе Берегово засняли на видео, как граждане Украины присягают на верность новой родине. При этом сотрудники диппредставительства рекомендовали новоиспечённым гражданам никому не рассказывать о натурализации. В ответ на такую массовую «вербовку» глава украинского МИДа Павел Климкин пригрозил выслать из страны венгерского генконсула. В Будапеште на это ответили, что Киев сам создал такие условия внутри страны, которые побуждают граждан уезжать за рубеж.