Венгрия подняла истребители для перехвата неопознанного воздушного судна

Венгерские истребители Gripen были подняты в воздух днём 21 марта из-за неопознанного летательного аппарата, который попал в воздушное пространство страны со стороны Украины. Об этом сообщает Hungary Today со ссылкой на Министерство обороны. По информации издания, неопознанное воздушное судно засекли радары в восточной части Венгрии.

Объединённое командование воздушных сил НАТО приказало реактивным самолётам подняться в воздух после того, как на радаре в восточной части страны появился летательный аппарат, направляющийся в сторону Словакии, — говорится в статье.

По данным Минобороны, истребители исследовали район и убедились в отсутствии опасности для воздушного пространства Венгрии. После этого самолёты вернулись на базу в Кечкемете.

Венгерские ВВС в третий раз с 19 марта по тревоге поднимают самолёты в небо.

Ранее на территории Хорватии упал беспилотный летательный аппарат, который прилетел с территории Украины. Речь идёт о советском разведывательном беспилотнике Ту-141 «Стриж», который находится на вооружении ВС Украины. Уточняется, что он прибыл из воздушного пространства Венгрии, где провёл как минимум 40 минут, до этого пролетев над Румынией.

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что упавший БПЛА не нёс угрозы для страны. Власти считают, «что это не было направлено против Хорватии».