Венгрия отказалась поддерживать санкции по энергоресурсам из РФ

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не поддерживает ограничительные меры в отношении поставок энергоресурсов из России. Такие санкции он назвал красной линией, сообщает РИА Новости.

Дипломат по итогам заседания Совета глав МИД стран ЕС отметил , что Венгрия отрицательно относится к ограничительным решениям, ставящим под угрозу безопасность её энергоснабжения. Сийярто добавил, что Будапешт «хочет оставаться в стороне».

Он также негативно отнёсся к идее о создании бесполётной зоны над Украиной. Она создаёт риск «воздушной войны», и позиция НАТО по данному вопросу должна быть единой, считает дипломат.

Другие страны-члены всё чаще предлагают, чтобы на Украине в ближайшее время также появилась наземная миссия, называемая миротворческой. <...> Отправка на Украину сухопутных сил <...> несёт с собой риск сухопутной войны. Нам необходимо этого избежать, — подчеркнул Сийярто.

По его словам, Будапешт не станет поставлять оружие на Украину и не допустит транзита летального оружия через территорию страны.