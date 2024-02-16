Венгрия обучит саперов НАТО для разминирования территорий Украины Венгрия в коалиции 20 стран НАТО займется разминированием Украины

Фото: Andrei Solomonov/Global Look Press

Венгрия присоединилась к коалиции 20 стран из состава НАТО, которые займутся разминированием территорий Украины, сообщил после совещания в Брюсселе венгерский министр обороны Криштоф Салай-Бобровницки. Он написал на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена), что обезвреживание боеприпасов является одной из самых неотложных задач.

Венгрия на полях министерской встречи в Брюсселе подписала меморандум о взаимопонимании с 20 другими странами — членами НАТО о создании коалиции по разминированию. Венгерские силы обороны окажут содействие коалиции, возглавляемой Литвой, путем организации обучения разминированию, — заявил Салай-Бобровницки.

При этом Венгрия отказывается поставлять Украине вооружения и призывает к мирным переговорам для урегулирования конфликта с Россией. Также в Будапеште считают, что Киеву необходимо оказать экономическую и гуманитарную помощь.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам министерского совещания в Брюсселе проинформировал, что 20 стран — членов Альянса намерены поставить Украине миллион беспилотников. Помимо этого, в результате встречи были подписаны контракты на $10 млрд для новых партий оружия, предназначенных Киеву.