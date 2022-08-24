Венгрия не планирует вводить визовые ограничения для россиян Глава МИД Венгрии: мы не планируем вводить визовые ограничения для россиян

Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press

Венгрия не планирует вводить визовые ограничения для россиян, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в России) по итогам переговоров по телефону с эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу. По его словам, в этом вопросе страна солидарна с позицией Германии. Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее сообщил, что с трудом представляет себе прекращение выдачи шенгенских виз россиянам.

Также говорили о предложении, которое ужесточит практику выдачи европейских виз гражданам России. Здесь мы солидарны с позицией канцлера Германии и никаких ограничений вводить не планируем, — написал Сийярто.

Он добавил, что Венгрия не хочет обсуждать энергетические санкции против России, потому что сейчас невозможно обеспечить поставки нефти и природного газа без российских энергоресурсов.

Правительство Эстонии инициирует еще один пакет санкций, поэтому я быстро заявил, что мы даже не хотим обсуждать энергетические санкции. В настоящее время физически невозможно обеспечить поставки нефти и природного газа Венгрии без российских энергоресурсов. Энергетические санкции вредят Европе больше, чем России, поэтому их ужесточение противоречило бы здравому смыслу, — отметил Сийярто.

Ранее стало известно, что российская спецоперация на Украине рассорила Венгрию и Польшу. Диаметрально противоположные позиции при оценке конфликта оказались у премьер-министров стран Виктора Орбана и Матеуша Моравецкого.