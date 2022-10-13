Венгрия и Сербия поддержали антироссийскую резолюцию в ГА ООН

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Венгрия и Сербия проголосовали в Генассамблее ООН за антироссийскую резолюцию, не признающую референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. За резолюцию также проголосовали партнеры Москвы — Бразилия и Науру. Всего резолюцию поддержали 143 страны, 35 воздержались, а пять выступили против, сообщает РИА Новости.

Среди стран, которые воздержались, оказались Индия и Китай. От голосования отказались десять государств, включая Иран и Азербайджан. Для принятия резолюции требовались две трети голосов из числа тех, кто голосовал за и против. В числе тех, кто проголосовал против оказались КНДР и Никарагуа.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский ранее заявил, что результаты голосования в Генеральной Ассамблее организации по резолюции, осуждающей референдумы в освобожденных регионах, свидетельствуют о регрессе мировой дипломатии. Дипломат добавил, что это была «демократия под дулом пистолета».

Он добавил, что данный процесс проходил в сговоре с председателем Генеральной Ассамблеи. По его словам, около 40 стран подверглись давлению коллективного Запада.