Венгрия и Россия объявили о старте сооружения АЭС «Пакш-2» Венгрия и Россия подписали документы о начале сооружения АЭС «Пакш-2»

Фото: Росатом

Проект АЭС «Пакш-2»

Власти Венгрии и России подписали документы о начале непосредственного сооружения атомной электростанции «Пакш-2», сообщает корреспондент РИА Новости. Новая АЭС разместится на территории Венгрии в непосредственной близости от станции «Пакш». В церемонии подписания документа поучаствовали вице-президент АО АСЭ Александр Мертен и глава компании Paksi Atomerőmű Zrt. Гергей Якли.

Переход на этап непосредственного сооружения дает нам зеленый свет для начала производства основного энергетического оборудования, — подчеркнул Мертен.

Он отметил, что строительство атомной станции заинтересовало венгерскую промышленность, а также некоторые другие страны Европы и мира.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Еврокомиссия одобрила изменения параметров договора, внесенные Венгрией и Россией по проекту АЭС «Пакш-2», что дает «зеленый свет» продолжению процесса сооружения двух новых ядерных реакторов с участием Росатома. Он подчеркнул, что в ходе строительства будут применяться самые высокие стандарты ядерной безопасности.

В конце марте Сийярто заявил, что договорился с вице-премьером России Александром Новаком о продолжении бесперебойных поставок российских нефти и газа. Такое обещание он получил в ходе получасового разговора с Москвой 28 марта, отметил дипломат в своих соцсетях.