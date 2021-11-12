Венгерские политологи предрекли Евросоюзу самоуничтожение

Институциональный кризис Евросоюза свидетельствует о том, что объединение находится на пути к самоуничтожению, заявили изданию «ПолитРоссия» политолог Миклош Кевехази и профессор экономики и философии из Венгрии Ласло Богар. Эксперты считают, что сейчас в ЕС острый кризис демократии.

Кевехази и Богар высказали мнение, что Европарламент пытается взять на себя функцию Евросовета по решению вопросов внутренней политики ЕС.

С самого начала Евросовет, который состоит из глав стран — членов ЕС, находился на вершине иерархии европейской интеграции. Только Евросовет — законодательный орган — имеет право решать, какой должна быть общая политическая линия союза и как вести интеграцию, — считают политологи.

Они утверждают, что Еврокомиссию хотят принудить к тому, чтобы она оказывала давление на Польшу и Венгрию вплоть до свержения правительства, а обеспечит это давление Европейский суд.

Это запускает процесс иммунных реакций, которые могут разрушить интеграцию всего континента, — сделали вывод Кевехази и Богар.

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий срочно инициировал созыв совещания глав правительств Вышеградской группы, в том числе Венгрии. Центр информации правительства сообщил, что цель совещания — обсудить ситуацию на фоне российской «агрессии».