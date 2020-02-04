Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что его страна всё больше похожа на Сирию: национальная экономика находится в руинах, нехватка воды и электричества становится нормой, а при содействии госструктур свою зону влияния расширяют наркокартели и представители ливанской группировки «Хезболла». Аналитики ожидают, что за убийство легендарного иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке власти Ирана могут отомстить вблизи американских границ. И «Хезболла» как проводник интересов Тегерана может получить здесь главную роль.

Своё заявление оппозиционный политик сделал в интервью Miami Herald и El Nuevo Herald. По словам Гуайдо, он не против чистой диктатуры — он против преступной деятельности, которая, с его точки зрения, ведётся в Венесуэле при содействии государственных структур. Он обвинил президента Николаса Мадуро в покровительстве наркопреступникам, колумбийским партизанам и «Хезболле». В связи с этим Гуайдо лишний раз напомнил, почему он просит международной поддержки — для того, чтобы «остановить преступный конгломерат, который пытается увековечить свою власть».

Мы должны заблокировать поток денег, при помощи которых финансируют террористические группы, финансируют квазигосударство Мадуро — это, в основном, золото, — сказал лидер венесуэльской оппозиции. — Примерно 200 млн долларов в месяц используются для финансирования иррегулярных формирований.

Хуан Гуайдо Rafael BriceÃO Sierralta/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Хезболла» является прямым союзником властей Ирана, которые имеют тесные связи с некоторыми латиноамериканскими государствами. Венесуэлу неоднократно обвиняли в том, что она потворствует теневой деятельности «партии Аллаха», которая, как известно, внесена США в «чёрные списки». Сам Мадуро отрицает подобные обвинения, обращая внимание на то, что в Венесуэле проживает крупная ливанская диаспора, и её нельзя рассматривать как «социальную базу» «Хезболлы». Тем не менее, нельзя не признать, что влияние этой диаспоры долгое время распространялось и на политическую систему.

Согласно популярной гипотезе, главным посредником между Каракасом и «Хезболлой» является предприниматель сирийско-ливанского происхождения Тарек аль-Айссами (в прошлом — вице-президент Венесуэлы). Он занимал пост губернатора северного штата Арагуа, который, согласно предположениям властей США, является наиболее уязвимым в Венесуэле местом с точки зрения деятельности «Хезболлы». Прямых доказательств тому исследователи обычно не приводят, но указывают на косвенные. Так, примечательным эксперты называют деятельность в Арагуа двух иранских государственных компаний Parchin Chemical Industries и Qods Aviation Industries, которые были задействованы в создании совместных с Венесуэлой оборонных предприятий. По некоторым данным, представители Исламской Республики были крайне заинтересованы в получении боеприпасов и ракетного топлива.

Тарек аль-Айссами Venezuela'S Vicepresidency/Xinhua/Global Look Press

Кроме того, аль-Айссами предъявляли обвинения и в раздаче фальшивых паспортов представителям «партии Аллаха», чтобы те могли спокойно передвигаться по региону. По данным вашингтонского аналитического Центра общественной безопасности за 2014 год, его люди использовали некоторые информационные технологии, разработанные органами государственной безопасности Кубы, чтобы обеспечить новыми документами примерно 170 выходцев с Ближнего Востока. Все они получили проездные документы незаконно. Среди них были и представители «Хезболлы».