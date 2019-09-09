Сирийских военных уличили в «высадке» в Венесуэле. Оппозиция Боливарианской Республики утверждает, что бывший вице-президент по экономическим вопросам, министр промышленности и национального производства Венесуэлы Тарек Эль-Айссами взят под охрану некими людьми, прибывшими из Сирии. Эль-Айссами считается одним из тех политиков, благодаря которым ливанская военно-политическая организация «Хезболла» укрепилась в юрисдикции этой страны. Прибытие сирийских военных для его охраны только лишний раз поднимает проблему расширения влияния «шиитской оси» в Западном полушарии.

Olga Sokolova/Global Look Press

О том, что группа сирийских военных прибыла в Венесуэлу для охраны Тарека Эль-Айссами, сообщил уполномоченный по вопросам безопасности Саймон Новис, назначенный оппозицией. Он отметил, что иностранные бойцы приехали в республику, потому что Эль-Айссами и его сторонники не доверяют тем венесуэльским чиновникам, которые занимаются обеспечением их безопасности. Новис считает, что в высших эшелонах власти нет единства и взаимного доверия.

Они (чиновники. — News.ru) боятся. Они никому не доверяют. Они опасаются, что в какой-то момент против них будут предприняты действия и их попытаются остановить, — говорит представитель лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

Широко считается, что бывший вице-президент по экономическим вопросам, а ныне — министр промышленности и национального производства, который имеет сирийское происхождение, находится в тесном контакте с радикальными движениями на Ближнем Востоке. В первую очередь, конечно, имеются в виду организации шиитского толка.

Сторонники «Хезболлы» в день Мухаррам Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

Эль-Айссами подозревают в причастности к торговле кокаином, которую ведут эмиссары «Хезболлы» в Латинской Америке. С начала венесуэльского кризиса наблюдатели задавались вопросом о будущем как боевиков «партии Аллаха», так и её предполагаемого бизнеса в Боливарианской Республике, ведь ситуация оставалась и остаётся трудно прогнозируемой. По словам экспертов, в течение многих лет правительство законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро поддерживало тесные отношения с «Хезболлой» и её покровителем — Ираном. Это признают и на высшем уровне в США. В одном из интервью для Fox Business Network шеф американской дипломатии Майкл Помпео заявил, что «люди не признают, что у „Хезболлы“ есть активные ячейки».

Иранцы воздействуют на народ Венесуэлы и на всю Южную Америку, — добавил он.

Основания опасаться есть и за сами Соединённые Штаты, где был раскрыт план теракта. В числе задержанных — сторонники «партии Аллаха».

Впрочем, интерес «Хезболлы» к странам Латинской Америки достаточно широк: Куба, Никарагуа, Боливия, Венесуэла. В течение многих лет последняя оставалась наиболее ярким примером усиления так называемой «шиитской оси» в Западном полушарии. Представители Гуайдо даже говорили, что у «партии Аллаха» есть доступ к золотодобывающей промышленности Боливарианской Республики. Впрочем, главным «бизнесом», который приписывали эмиссарам ливанской военно-политической организации, оставалась торговля наркотиками, которая, по мнению как экспертов, так и бывших чиновников, приносит «партии Аллаха» неплохой доход. В настоящее время «Хезболла» продолжает испытывать сильное финансовое давление со стороны администрации президента Дональда Трампа, поэтому теневой источник доходов ей необходим, как никогда.

Финансисты «Хезболлы» «пытались интегрироваться в (венесуэльское. — News.ru) правительство различными способами, — говорит Филипп Смит, научный сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики.

По его словам, государственная система в подобных странах настолько слаба, что представляет собой лёгкую мишень для иностранного вмешательства. При этом ливанская военно-политическая организация часто использует помощь посредников. Именно по этому инструменту пытается нанести удар американский Минфин, когда объявляет об очередном раунде санкций против связанных с «партией Аллаха» политиков и предпринимателей. Аналитики также утверждают, что отношения между венесуэльским правительством и «Хезболлой» базируются ещё и на стратегическом партнёрстве между Венесуэлой и Ираном. Это даёт возможность посредникам заниматься финансовыми потоками, оборотом наркотиков и отмыванием денег, говорят в США.

Robert Schmiegelt/Geisler-Fotopr/Global Look Press

Использование сирийских военных — всего лишь маленький эпизод в латиноамериканских приключениях представителей «шиитской оси». Однако он говорит о том, что в один прекрасный момент людей Мадуро будут защищать иранские военные. А это уже серьёзнее.