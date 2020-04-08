Венесуэла получила от России 20 тысяч тестов на коронавирус

https://static.news.ru/photo/21375c08-79c4-11ea-831f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jonas Güttler/dpa/Global Look Press

Груз с 20 тысячами медицинских тестов на коронавирус прибыл 8 апреля из России в столицу Венесуэлы Каракас.

Передача венесуэльской стороне состоялась в столичном аэропорту в присутствии представителей руководства МИД и Минздрава Венесуэлы. Поставка осуществлена в рамках сотрудничества между двумя странами в области здравоохранения, — рассказал «Интерфаксу» посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.

Ранее NEWS.ru писал, что два российских самолёта доставят в Армению медицинские принадлежности для борьбы с COVID-19 после того. Ереван попросил Москву о предоставлении 10 тысяч тестов на коронавирус. На сегодняшний день Армения уже получила три тысячи тестов.

По последним данным, в мире более 1,44 миллиона человек заразились коронавирусом, умерли свыше 83 тысяч, более 309 тысяч выздоровели.

В России на 8 апреля зарегистрированы 8674 случая коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксированы 66 летальных исходов, выздоровели 597 человек.