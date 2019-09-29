Самолёты-разведчики США более 50 раз нарушили воздушное пространство Венесуэлы в сентябре. Об этом говорится в сообщении стратегического командования Вооруженных сил Боливарианской Республики.
С помощью радаров военные Венесуэлы засекли «более 54 разведывательных самолетов США в сентябре», сообщает
Как писал News.ru, в июле министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил. Что с начала года самолёты ВВС США 78 раз незаконно пересекли границы страны. По его словам, разведчики ВВС США собирали информацию о состоянии государственных структур Боливарианской Республики, создавая также опасность для других воздушных судов.