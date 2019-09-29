Сторонники запрещённой в России террористической организации «Талибан» похитили в Афганистане сотрудников Центризбиркома и наблюдателей, которые были задействованы в выборах.

В провинции Парван талибы захватили девять работников Независимой избирательной комиссии и 17 наблюдателей, передаёт агентство Pajhwok. Издание уточняет, что официальных заявлений представителей власти пока не поступало. Ранее News.ru писал, что...