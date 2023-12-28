Венесуэла начнет учения из-за прибытия британского корабля в Гайану

Фото: Pedro Rances Mattey/dpa/Global Look Press

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал указ о начале военных учений в Атлантике в ответ на прибытие корабля ВМС Британии к берегам Гайаны, передает агентство EFE. Он назвал действия Лондона провокацией и угрозой суверенитету своей страны.

Я отдал приказ о начале совместных учений оборонительного характера Вооруженных сил Венесуэлы в восточной части Карибского бассейна, вдоль побережья Атлантического океана <...> в ответ на провокации и угрозы со стороны Соединенного Королевства миру и суверенитету нашей страны, — заявил Мадуро.

Президент не уточнил масштабы и продолжительность учений, но подчеркнул, что британский военный корабль представляет неприемлемую угрозу. Тем не менее Мадуро добавил, что придерживается дипломатии и мирного разрешения конфликта.

15 декабря сообщалось, что власти Венесуэлы и Гайаны договорились не применять силу для решения территориального конфликта по Эссекибо. Об этом говорится в совместном заявлении сторон по итогам переговоров, которые проходили в столице Сент-Винсента и Гренадин Кингстауне. В тексте указано, что для поиска выхода из кризиса стороны созовут специальную комиссию.

До этого жители Венесуэлы проголосовали за присоединение к стране региона Эссекибо, входящего в состав Гайаны. По данным местной ЦИК, его поддержали более 95% граждан. На это президент Гайаны Ирфаан Али сказал, что армия страны будет защищать «каждый дюйм» региона.