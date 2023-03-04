Великобританию обвинили в фабрикации инцидента в Солсбери Посольство РФ: Лондон создал инцидент в Солсбери для подготовки к конфронтации с Россией

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Российское посольство в Соединенном Королевстве обвинило британские власти в фабрикации инцидента в Солсбери в 2018 году в рамках подготовки своего населения к конфронтации с Россией. Заявление было опубликовано в Telegram-канале дипмиссии. Дипломаты отметили, что за все это время британские власти так и не установили обстоятельства произошедшего, но продолжили обвинять во всем Москву. В посольстве добавили, что направили в британский МИД очередную ноту с требованием прояснить ситуацию со здоровьем и местоположением Сергея и Юлии Скрипалей.

Британцы сфабриковали химинцидент в Солсбери, чтобы начать готовить свое население и своих союзников к конфронтации, которая ныне на Украине перешла в военно-политическую плоскость, — сказано в публикации.

Представители России подчеркнули, что прекратят «добиваться от Великобритании ответов на абсолютно правомерные и обоснованные вопросы».

4 мая 2018 года в британском Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ, осуждённый в России за госизмену, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британские власти утверждают, что к инциденту причастны российские спецслужбы, а россияне Петров и Боширов будто бы являлись агентами этих спецслужб. 5 сентября 2018 года года прокуратура Британии заочно предъявила им обвинения.

Позже россияне дали интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян. Они рассказали, что приехали в Солсбери как туристы и хотели посмотреть достопримечательности. При этом про семью Скрипалей до инцидента они ничего не знали. МИД России отверг все обвинения в причастности Москвы к делу Скрипалей.