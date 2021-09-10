Великобритания заявила о намерении отменить «светофорную» систему поездок

Британские власти заявили о планах отменить «светофорную» систему поездок и убрать разделение между странами зелёного и жёлтого, введённых в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщает The Sunday Times. На данный момент при возвращении из стран жёлтого списка необходимо сдать два теста на коронавирус и провести 10 дней на самоизоляции, а после прибытия из стран зелёного списка нужен только один тест.

По имеющейся информации, светофорная система может быть отменена уже 1 октября. Ещё неизвестно, будут ли новые послабления распространяться на путешественников из тех стран, которых Лондон не признаёт.

Красный список стран при этом сохранится. По прибытии из этих государств в Великобританию придётся пробыть на 10-дневном карантине в отеле за свой счёт. На данный момент туда входит около 60 государств и территорий.

Ранее сообщалось, что порядка 800 тысяч доз вакцины от коронавируса AstraZeneca будут утилизированы в Великобритании, поскольку у них истёк срок годности. Один из медиков, который предпочёл не называть своего имени, рассказал изданию, что некоторое время назад они уже предупреждали властей о ситуации с вакцинами. По его словам, было тяжело осознавать, что тысячи доз пропадут, тогда как в них нуждаются множество людей.