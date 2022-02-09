Великобритания заявила о готовности вести дипломатические переговоры с РФ

Великобритания готова работать над дипломатическим урегулированием ситуации с Россией и считает, что оно может быть достигнуто на основе существующих международных соглашений и основных принципов единой и свободной Европы. Как утверждается в заявлении на сайте правительства Великобритании, Лондон находится «в авангарде усилий по обузданию враждебности России по отношению к соседям».

Как альянс мы должны провести черту и чётко заявить, что есть принципы, по которым мы не пойдем на компромисс. Это включает в себя безопасность каждого союзника по НАТО и право каждой европейской демократии — стремиться к членству в НАТО, — приводит канцелярия слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

В заявлении уточняется, что 10 февраля Джонсон вылетит в Брюссель и Варшаву для демонстрации солидарности со странами — членами НАТО, столкнувшимися с российской агрессией. Также ожидается, что британский премьер обсудит дополнительное размещение войск в Эстонии и поставки вооружения в Южную Европу.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ заявили, что Москва выступает за равноправный диалог с Лондоном, однако Британии необходимо изменить тональность риторики в отношении России. В МИД указали, что из Лондона постоянно звучат заявления о некой «российской агрессии и дестабилизирующей деятельности», а порой речь идёт и об открытых угрозах. Российская сторона считает, что принципы равноправия и взаимоуважения должны быть главными в отношениях между двумя странами.