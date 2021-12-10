Глава МИД Британии: G7 должна выступить единым фронтом против политики РФ

В числе задач, которые стоят перед главами внешнеполитических ведомств стран G7 на встрече в Ливерпуле, — демонстрация единой сильной позиции против политики России в отношении Украины. Страны «Большой семёрки» обязаны удержать РФ от «агрессивных действий», приводит «Интерфакс» слова главы МИД Великобритании Элизабет Трасс.

То, о чём пойдёт речь на встрече G7 в эти выходные, — это демонстрация единства крупнейших экономик-единомышленников в том, что наша позиция против агрессии в отношении Украины будет исключительно сильна, — заявила дипломат.

Незадолго до встречи G7 глава МИД Великобритании сообщила, что обсудила вопросы поддержки Украины с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

Перед G7 и вслед за успешным «Саммитом за демократию» встретилась в Ливерпуле с госсекретарём Блинкеном. Мы обсудили: поддержку Украины перед лицом российской агрессии, важность надёжных и честных инвестиций в развивающиеся страны, прекращение [действий] Ирана по получению ядерного оружия, — отметила министр.

Ранее Трасс сообщила, что Россия сделает стратегическую ошибку, если вторгнется на Украину, и за это Москве придётся заплатить.

Блинкен перед саммитом G7 в Ливерпуле обсудил с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок «российскую агрессию» в отношении Украины, сообщил в Twitter руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Сегодня госсекретарь Блинкен встретился с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок на полях [министерской встречи] «Группы семи», чтобы обсудить российскую агрессию в отношении Украины, сотрудничество в области климата и приоритеты на период председательства Германии в G7 в 2022 году, — заявил он.

Ранее Прайс сообщил, что на полях министерской встречи стран — членов НАТО в Риге прошли переговоры «трансатлантической четвёрки». Дипломаты из США, Германии, Франции и Великобритании обсудили ситуацию вокруг Украины и ядерную программу Ирана.