Великобритания завершит поставки зенитных ракет на Украину Минобороны Британии: Лондон завершает поставку тысячи зенитных ракет на Украину

Фото: Alberto Pezzali/Global Look Press

В ближайшее время Великобритания завершит поставку на Украину порядка одной тысячи зенитных ракет. Об этом сообщили в министерстве обороны страны. Там отметили, что Лондон передаст Киеву пусковые установки и ракеты, способные сбивать цели в воздухе, в том числе БПЛА и крылатые ракеты.

Министр обороны Бен Уоллес объявил, что Великобритания в ближайшее время завершит поставку примерно 1000 дополнительных зенитных ракет вооруженным силам Украины, — говорится в заявлении.

Ранее пресс-служба канцелярии британского премьер-министра Риши Сунака сообщила, что Великобритания передаст украинским военным 12 тысяч спальных комплектов для зимы, а также 150 палаток с обогревом.

Кроме того, британская газета The Times написала, что Украине необходимо передать передовые истребители, так как у страны заканчиваются средства противовоздушной обороны. Автор материала считает, что это позволит противодействовать новому подходу России к ведению сражений в воздухе. Издание напомнило про возможность отправки Киеву американских истребителей F-16.