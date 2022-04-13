Великобритания запретит импорт чугуна и стали из России

Великобритания с 14 апреля намерена ввести запрет на импорт чугуна и стали из России, заявила глава британского МИД Лиз Трасс, пишет ТАСС. Также рестрикции коснутся экспорта квантовых технологий и усовершенствованных материалов.

С завтрашнего дня мы запрещаем импорт российских железа и стали, а также экспорт квантовых технологий и усовершенствованных материалов, в которых чрезвычайно нуждается Путин, — заявила Трасс.

Глава дипведомства отметила, что соответствующее предложение поступит на рассмотрение парламента Великобритании.

Ранее английский премьер-министр Борис Джонсон в ходе совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Великобритания будет усиливать санкции против России неделя за неделей. По его словам, экономическое давление будет постепенно нарастать.

Позже стало известно, что Британия готовит новый пакет финансовой и военной помощи Украине. Страна планирует направить 120 единиц бронетехники и новых противокорабельных ракетных комплексов.