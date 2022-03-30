Великобритания запретила ремонтировать яхты и самолёты Тинькова и Швидлера

Великобритания ввела санкции на техобслуживание самолётов и яхт российских предпринимателей Олега Тинькова и Евгения Швидлера. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел страны. Как заявила глава ведомства Лиз Трасс, «жёсткость» введённых ограничений удивила президента и российских олигархов.

Новое законодательство Великобритании запрещает техническое обслуживание самолётов и судов, принадлежащих российским олигархам, находящимся под санкциями. Таким образом, были усилены санкции в отношении олигархов Евгения Швидлера и Олега Тинькова, — говорится в сообщении в ведомства.

В письме также приводятся слова министра Лиз Трасс, которая выразила уверенность, что «Путин и его элита» были удивлены жёсткостью санкционных ограничений.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страны Запада не должны прекращать введение санкций против России до тех пор, пока её вооружённые силы полностью не выйдут с территории Украины. Политик отметил, что введения режима прекращения огня не хватит для того, чтобы снять рестрикции с российского государства. По мнению главы британского правительства, это пойдёт только на пользу президенту России.