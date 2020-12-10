Великобритания ввела санкции против трёх россиян из-за нарушений в Чечне

https://static.news.ru/photo/1dfd94cc-3b01-11eb-b932-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alberto Pezzali/Global Look Press

Власти Великобритании ввели санкции против трёх граждан РФ из-за ситуации с правами человека в Чечне.

Британия вводит санкции, включая запрет на въезд в страну и замораживание активов, против трёх лиц и спецотряда быстрого реагирования «Терек» за пытки и другие преступления против прав человека в отношении представителей ЛГБТ в Чечне, — говорится в заявлении британского МИД.

Ранее власти Чеченской Республики предложили США «помалкивать о правах человека». Об этом заявил спикер парламента региона Магомед Даудов. Он напомнил, что происходящие в Штатах события напрямую связаны с нарушением прав человека. Политик отметил, что права человека и гражданина в Чечне являются приоритетными государственными задачами, а гарантом прав и свобод является глава республики Рамзан Кадыров.

Вопрос нарушения прав человека в республике уже не первый год волнует Запад. В декабре 2018 года страны ОБСЕ призвали Россию расследовать возможные нарушения в Чечне. Они ссылались на доклад Вольфганга Бенедека, в котором говорилось о травле, преследовании, пытках, арестах, насильственных исчезновениях и внесудебных расправах, которые имеют место в республике. Отмечалось, что жертвами преследования являются правозащитники, юристы, журналисты независимых СМИ, организаций гражданского общества и ЛГБТ-лица.

Как писал NEWS.ru, ранее уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев поддержал критические заявления лидера главы республики Рамзана Кадырова в адрес некоторых правозащитников. Омбудсмен упрекнул их в «политиканстве» и в стремлении заработать рейтинг на проблемах других людей.