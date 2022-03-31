Великобритания расширила санкционный список против России

Великобритания расширила санкционный список и добавила туда новых россиян. В частности, под ограничениями оказались начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев и известный телеведущий ВГТРК Сергей Брилёв, являющийся гражданином Великобритании. Об этом пишет ТАСС.

Кроме того, правительство Великобритании внесло в санкционный список российский телеканал RT (Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости»), медиагруппу «Россия сегодня», а также ещё 10 граждан России, сообщает агентство.

Отмечается, что активы «России сегодня» в Вeликобритании будут заморожены, так как организация «ведёт деятельноcть в стратегически важной для российского правительства области, а имeнно в сфере информации, коммуникаций и цифровых технологий», и полyчает поддержку от российского правительcтва.

Ряд Telegram-каналов 15 марта опубликовали сообщение о том, что Брилёв уволился из телекомпании. В сообщениях фигурировал целый ряд фамилий известных журналистов, объявивших об уходе с российских телеканалов: Вадим Глускер, Жанна Агалакова, Лилия Гильдеева. Все они подтвердили своё увольнение.

Позже в тот же день Брилёв опроверг информацию о своём уходе. Журналист добавил, что уже несколько недель находится в командировке и делает серию специальных репортажей о реакции на украинский кризис стран со «своим видением» происходящего. Параллельно с этим он снимает два документальных фильма.