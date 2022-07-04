Великобритания во вторник введет новые санкции против Белоруссии

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5 июля власти Великобритании намерены ввести новые санкции в отношении Белоруссии, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства страны. В нем указано, что ограничения вводятся на фоне того, что белорусский президент Александр Лукашенко оказывает содействие российской спецоперации на Украине.

Правительство Великобритании завтра (5 июля 2022 года) введет новые экономические, торговые и транспортные санкции против Белоруссии, поскольку режим Лукашенко продолжает активно содействовать незаконному вторжению Путина, — сказано в сообщении.

Официальный Лондон намерен запретить импорт из Белоруссии железа и стали. Также будет вводиться ограничение на экспорт в Минск товаров класса люкс, например, на британские произведения искусства и дизайнерские сумки.

Ранее Лукашенко заявил, что власти Белоруссии не хотят воевать с Украиной, но республику пытаются ввязать в войну с соседней страной и тем самым «одним махом разобраться с Россией и Белоруссией». Он также обвинил Киев в ракетных ударах по территории республики, однако отметил, что силы ПВО поразили все цели.