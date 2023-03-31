Великобритания раскритиковала Путина в ООН за ядерную риторику

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Владимир Путин

Великобритания в ходе заседания Совета безопасности ООН заявила, что президент России Владимир Путин пользуется безответственной ядерной риторикой, ни одна другая страна не говорила об использовании ядерного оружия в этом конфликте. Заместитель генсека ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу, в свою очередь, подчеркнула, что все без исключения страны должны строго соблюдать свои обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), передает ТАСС.

Ради нашей общей безопасности я повторяю призыв генерального секретаря ООН к России и Соединенным Штатам вернуться к полному выполнению ДСНВ и начать переговоры о соглашении, которое придет ему на смену, — заявила Накамицу.

21 февраля Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что РФ приостанавливает участие в ДСНВ. При этом он отметил, что речь идет именно о приостановке участия, а не о выходе из договора, и для возврата к диалогу потребуются разъяснения о военных намерениях Парижа и Лондона.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Москву вернуться к исполнению ДСНВ. По словам политика, на эту тему он общался с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в рамках мероприятия G20 в Индии.