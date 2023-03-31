Великобритания ужесточила правила доступа к средствам для граждан РФ The Guardian: россияне под санкциями не получат доступ к средствам для оплаты адвоката

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Замглавы британского Минфина баронесса Джоанна Пенн заявила, что граждане РФ, находящиеся под санкциями, не смогут получать средства с замороженных в Великобритании счетов для оплаты судебных издержек по искам о клевете, пишет The Guardian. Она при этом добавила, что британские власти рассматривают каждое обращение в индивидуальном порядке. По ее словам, частичная разморозка средств для оплаты адвокатских услуг «противоречит общественным интересам».

В большинстве случаев использование замороженных средств для оплаты профессиональных юридических услуг в делах о диффамации не является их надлежащим использованием и часто может противоречить общественным интересам, — сказала Пенн.

Она при этом не стала уточнять критерии положительного решения о частичной разморозке средств для оплаты юридических услуг.

Ранее представитель японской корпорации по энергетике, металлам и минералам JOGMEC Такаюки Ногами рассказал, что Европа покупает российскую нефть со скидкой через страны Азии в обход собственных санкций. Он добавил, что страны-посредники получают «хорошую прибыль» от продажи переработанной российской нефти. Он при этом подчеркнул, что невозможно резко увеличить объемы экспорта в короткий срок исключительно за счет переработки нефти.